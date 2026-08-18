Meriahkan HUT RI, Cek Kesehatan Gratis hingga Pembagian Sembako Digelar di 40 Titik Jakarta

JAKARTA - Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih berlanjut pada Selasa (18/8/2026). Acara tidak hanya digelar di Istana Kepresidenan dan kawasan Monumen Nasional (Monas), tetapi juga di 40 titik di wilayah Ibu Kota Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memastikan semangat kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di kawasan permukiman padat.

“Hari ini rangkaian semarak HUT ke-81 Republik Indonesia masih terus berlangsung. Tidak hanya di Istana dan Monas yang semalam telah kita gelar tetapi, kita ingin semangat kemerdekaan juga menjangkau lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Kita ingin lebih inklusif, karena itu hari ini semarak peringatan kemerdekaan juga kita hadirkan di 40 titik di Jakarta, terutama di permukiman padat dan lingkungan masyarakat, termasuk tempat saudara-saudara kita yang selama ini mungkin belum banyak tersentuh kemeriahan peringatan kemerdekaan,” ujar Mensesneg dalam keterangannya.

Menurut Prasetyo, pemerintah ingin perayaan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni di pusat pemerintahan, tetapi hadir lebih dekat dengan rakyat.

“Pesan Bapak Presiden Prabowo sangat jelas bahwa kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, semaraknya jangan hanya terasa di Istana atau di Monas saja. Kita rayakan di kampung-kampung, permukiman padat kita datangi rakyat. Kita ingin saudara-saudara kita ikut bergembira, ikut merasakan kebersamaan, dan merasakan bahwa peringatan kemerdekaan ini adalah milik kita semua rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Beragam kegiatan disiapkan dalam perayaan tersebut. Selain lomba khas kemerdekaan dan panggung musik, masyarakat juga dapat menikmati bazar UMKM lokal.