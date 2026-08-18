Perkuat Soliditas, Perindo Jadikan Lomba 17-an Momentum Panaskan Mesin Partai

JAKARTA - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Partai Perindo memperkuat kebersamaan dan soliditas kader lintas struktur. Semangat tersebut diwujudkan melalui lomba 17-an yang diikuti seluruh kader di Jabodetabek serta sayap partai tanpa membedakan jenjang kepengurusan.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi kader untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan konsolidasi internal. Suasana lomba yang melibatkan berbagai level pengurus dinilai mencerminkan budaya kerja Perindo yang mengedepankan kesetaraan dan persatuan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan kemeriahan lomba menjadi gambaran bahwa seluruh unsur partai dapat berbaur tanpa sekat hierarki.

"Kegembiraan hari ini membuktikan satu hal, di Partai Perindo tidak ada kasta politik. Pimpinan pusat hingga staf operasional berkeringat dan tertawa di lapangan yang sama. Pesan saya untuk seluruh pengurus di daerah, persatuan itu bukan sekadar nama partai kita, tapi budaya kerja kita sehari-hari. Kekuatan utama Perindo justru lahir dari kesetaraan dan soliditas tanpa sekat hierarki," kata Ferry di sela acara, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal Perindo menghadapi agenda politik mendatang. Kekompakan antarstruktur partai dinilai penting untuk menjaga soliditas dalam menjalankan program dan agenda politik.

"Kalau melihat kebersamaan hari ini, kami melihat seluruh unsur partai sudah semakin solid. Semangat seperti ini yang kami butuhkan untuk menghadapi berbagai agenda politik ke depan sekaligus menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Semangat kemerdekaan juga mendapat perhatian dari Ketua Umum DPP Pemuda Perindo William Tanuwijaya. Dia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan melalui karya, kerja nyata, dan keberanian menghadirkan perubahan.