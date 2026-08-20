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Kemhan Rencanakan Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Udara dan Bengkel Pesawat Tempur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |15:01 WIB
Kemhan Rencanakan Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Udara dan Bengkel Pesawat Tempur
Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) merencanakan pengembangan Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai salah satu fasilitas pendukung TNI AU. 

Bandara tersebut nantinya diproyeksikan tidak hanya menjadi pangkalan udara, tetapi juga fasilitas maintenance, repair, dan overhaul (MRO) pesawat.

"Kertajati akan dipersiapkan sebagai salah satu fasilitas pendukung TNI AU untuk kebutuhan pangkalan udara, pemeliharaan, serta kebutuhan teknis lainnya," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Rico mengatakan, fasilitas pemeliharaan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi pesawat angkut. Kemhan juga memproyeksikan Bandara Kertajati dapat mendukung kebutuhan pemeliharaan pesawat tempur.

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