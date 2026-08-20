Tim Hukum Polri: Keterangan Ahli yang Dihadirkan Kubu Febrie Untungkan Pihak Termohon

JAKARTA - Keterangan ahli yang dihadirkan pihak pemohon, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam sidang praperadilan, Kamis (20/8/2026) dinilai menguntungkan kepolisian sebagai pihak termohon, demikian disampaikan Tim Hukum Polri. Salah satunya keterangan tersebut berkaitan dengan keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang menjadi objek gugatan Febrie.

Kepala Biro Bantuan Hukum Polri, Brigjen Veris Septiansyah, mengatakan pihaknya telah mencermati keterangan tiga ahli yang diperiksa dalam persidangan, yakni ahli administrasi negara serta dua ahli pidana.

Menurut Veris, tim hukum termohon akan menyoroti sejumlah pendapat ahli yang dinilai memperkuat argumentasi pihaknya dalam menghadapi permohonan praperadilan tersebut.

"Kita melihat bahwa kaitan dengan seluruh statement ataupun seluruh pendapat yang diberikan oleh ahli, ya ada hal-hal yang tentu menguntungkan dari pihak termohon. Jadi kami akan meng-highlight beberapa tanggapan ataupun pernyataan daripada ahli yang menguntungkan pihak termohon," kata Veris di sela sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Veris mencontohkan, salah satu keterangan ahli yang dinilai menguntungkan termohon berkaitan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan.

"Kaitan dengan yang menguntungkan, ya yang pertama terhadap penyitaan, penggeledahan dan penyitaan. Selama bentuk daripada penggeledahan dan penyitaan ada relevansinya dengan perbuatan pemohon, itu sah. Itu boleh dilakukan," katanya.

Dia juga menyatakan seluruh prosedur yang dilakukan termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pihak termohon akan memperkuat dalil tersebut melalui bukti surat dan dokumen yang akan diajukan dalam persidangan.