Kronologi Lengkap KKB Sandera 9 Wanita dan Bunuh Warga di Mimika

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pos aparat keamanan dari tiga arah di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Anggota KKB Papua juga membawa paksa sembilan wanita.

Serangan tersebut memicu kontak tembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Setelah melakukan penembakan, kelompok tersebut kemudian mundur dari lokasi.

"Mereka diserang dari tiga sisi, dia (KKB) menyusuri sungai masuk ke kampung. Yang lebih penting adalah ini kelompok baru makanya kita harus hati-hati," ujar Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda, Kamis (20/8/2026).

Personel langsung dikerahkan untuk melakukan pengejaran setelah menerima laporan mengenai sembilan warga yang diduga dibawa paksa.

"Mereka diserang dari tiga sisi, dia menyusuri sungai masuk ke kampung. Serangan terjadi di pagi hari, setelah menembak kita membalas kemudian mereka mundur," ucapnya.

Dikatakannya, sembilan wanita yang dibawa paksa oleh KKB, terdiri atas anak-anak yang masih duduk di kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 SD. Selain itu, terdapat perempuan berusia 18 tahun serta remaja berusia 17 tahun yang disebut sedang hamil muda.

Ketika kelompok tersebut membawa sembilan warga, dua ibu rumah tangga berusaha mempertahankan anak mereka. Namun, keduanya justru menjadi korban KKB.