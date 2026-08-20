Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Lengkap KKB Sandera 9 Wanita dan Bunuh Warga di Mimika   

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |17:01 WIB
Kronologi Lengkap KKB Sandera 9 Wanita dan Bunuh Warga di Mimika   
Kronologi Lengkap KKB Sandera 9 Wanita dan Bunuh Warga di Mimika
A
A
A

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pos aparat keamanan dari tiga arah di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Anggota KKB Papua juga membawa paksa sembilan wanita.

Serangan tersebut memicu kontak tembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Setelah melakukan penembakan, kelompok tersebut kemudian mundur dari lokasi.

"Mereka diserang dari tiga sisi, dia (KKB) menyusuri sungai masuk ke kampung. Yang lebih penting adalah ini kelompok baru makanya kita harus hati-hati," ujar Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda, Kamis (20/8/2026).

Personel langsung dikerahkan untuk melakukan pengejaran setelah menerima laporan mengenai sembilan warga yang diduga dibawa paksa.

"Mereka diserang dari tiga sisi, dia menyusuri sungai masuk ke kampung. Serangan terjadi di pagi hari, setelah menembak kita membalas kemudian mereka mundur," ucapnya.

Dikatakannya, sembilan wanita yang dibawa paksa oleh KKB, terdiri atas anak-anak yang masih duduk di kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 SD. Selain itu, terdapat perempuan berusia 18 tahun serta remaja berusia 17 tahun yang disebut sedang hamil muda.

Ketika kelompok tersebut membawa sembilan warga, dua ibu rumah tangga berusaha mempertahankan anak mereka. Namun, keduanya justru menjadi korban KKB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237273//satgas_damai_cartenz-Iac5_large.jpg
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bebaskan 9 Anak yang Disandera KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237242//kkb-5EWp_large.jpg
9 Perempuan Disandera KKB di Mimika, Operasi Keamanan TNI-Polri Harus Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237151//kkb-Vn6c_large.jpg
6 Brevet Langka Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Pimpin Upacara HUT RI di Markas KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236925//kkb-NjXe_large.jpg
Profil Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Nekat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Markas KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/340/3236915//tni-PknK_large.jpg
Mengintip Bekas Basis KKB di Hitadipa yang Dibebaskan TNI Kini Jadi Kampung Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236732//tni-GLXB_large.jpg
Aksi Berani Jenderal Kopassus Datangi Markas OPM Pimpin Upacara HUT Ke-81 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement