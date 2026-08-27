Bentrok di Flyover Slipi, Massa Mengamuk Pukul Mundur Polisi hingga Bakar Motor

JAKARTA - Bentrok massa aksi dengan polisi terkait aksi 27 Agustus di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat semakin memanas hingga malam ini. Bahkan, konsentrasi massa bergeser hingga bentrokan pecah di kawasan flyover Slipi.

Pantauan di lokasi, massa aksi bakar sepeda motor sekira pukul 20.11 WIB, Kamis (27/8/2026) saat saling serang dengan aparat kepolisian. Awalnya, polisi memukul mundur massa ke ujung flyover arah Slipi.

Tidak berselang lama, massa aksi melakukan serangan balik hingga polisi mundur ke arah gerbang Utama Kompleks Parlemen. Di momen itu, massa kemudian membakar satu unit sepeda motor yang belum diketahui asal motor tersebut.

Pun dengan kepemilikan kendaraan roda dua itu juga belum diketahui. Setelah terbakar, massa kemudian melempari motor tersebut dengan sejumlah benda yang mudah dilahap api.

(Arief Setyadi )

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