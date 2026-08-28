Angela Tanoesoedibjo: Pemimpin Daerah Awards 2026 Jadi Inspirasi Kemajuan Indonesia

JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menekankan bahwa perhelatan Pemimpin Daerah Awards 2026 tidak sekadar menjadi ajang pengakuan atas prestasi kerja para kepala daerah, melainkan harus menjadi pendorong dan inspirasi nyata bagi kemajuan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

iNews Media Group kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional melalui pemberian apresiasi kepada para aparatur kepemimpinan dan tokoh publik berprestasi. Angela menyampaikan bahwa penganugerahan ini ditujukan untuk mengapresiasi terobosan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Melalui Pemimpin Daerah Awards 2026, iNews Media Group memberikan penghargaan kepada para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat yang menghadirkan inovasi dan program nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat," ujar Angela dalam sambutan secara virtual di acara Pemimpin Daerah Awards yang berlangsung di iNews Tower, Kamis (27/8/2026).

Perhelatan penghargaan tahun ini mengusung tema 'Percepatan Pembangunan Daerah untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur'. Melalui tema tersebut, inisiatif kepemimpinan lokal diposisikan sebagai fondasi strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan pemerataan layanan publik di daerah.

Keberhasilan para kepala daerah yang menerima penghargaan diharapkan mampu memicu semangat replikasi inovasi bagi daerah-daerah lainnya di Tanah Air. Angela menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari penghargaan ini adalah menciptakan dampak berganda bagi kemakmuran bangsa secara berkesinambungan.

"Sejalan dengan tema 'Percepatan Pembangunan Daerah untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur', kami berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas capaian yang telah diraih, melainkan menjadi inspirasi bagi kemajuan daerah dan Indonesia," tegas Angela.