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Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih KPK Terbakar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |12:20 WIB
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih KPK Terbakar
Gedung KPK Kebakaran/ist
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JAKARTA - Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, kebakaran pada Sabtu (29/8/2026) siang. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Berdasarkan data Command Center Damkar kebakaran tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada petugas.

Adapun, objek yang terbakar merupakan ruang baterai yang berada di basemen satu. Petugas pun berhasil memadamkan si jago merah.  "Situasi sudah padam, lanjut proses pengeluaran asap," tulis laporan petugas damkar.

Sementara untuk menjinakan si jago merah personel mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dan 14 petugas.

Saat ini, penyebab kebakaran masih didalami hingga saat ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK.

(Fahmi Firdaus )

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