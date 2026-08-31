Perkuat Gerakan Kemanusiaan untuk Gaza‎, Jakarta Jadi Markas Diplomasi Palestina Asia Pasifik

JAKARTA – Jakarta akan menjadi pusat konsolidasi masyarakat sipil Asia-Pasifik untuk memperkuat dukungan terhadap rakyat Gaza, Palestina dengan resmi meluncurkan markas diplomasi Palestina Asia Pasifik, di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).

‎Presiden Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP) Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan, bahwa pendirian markas APCQP di Jakarta merupakan bentuk komitmen nyata untuk memperkuat koordinasi, advokasi, dan penggalangan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

‎‎"Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk meresmikan kantor. Tapi untuk meneguhkan kembali bahwa Asia Pasifik tidak akan diam melihat ketidakadilan di Quds dan Palestina,” ujar Sudarnoto.

Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan jejaring lembaga filantropi, kemanusiaan, dan advokasi pro Palestina di kawasan Asia Pasifik.

“Headquarter ini akan menjadi pusat koordinasi aksi nyata, edukasi, dan diplomasi kemanusiaan di kawasan," tandasnya.

‎‎Executive Director of Headquarters Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine, Irvan Nugraha, menambahkan, pihaknya merangkul kekuatan dari wilayah yang sangat luas.

“Di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Pasifik, yang mencakup puluhan negara berdaulat dengan total populasi mencapai sekitar 4,4 hingga 4,5 miliar jiwa, kita disatukan oleh sebuah panggilan kemanusiaan universal,” ujarnya.

‎Dia menjabarkan ‎3 fokus kerja Headquarter APCQP Asia Pacific. Diantaranya ‎koordinasi kemanusiaan dengan menghimpun dan menyalurkan bantuan dari lembaga filantropi di Asia Pasifik untuk kebutuhan mendesak di Gaza, Tepi Barat, dan Quds.