Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN Desak Ketamine HCl Masuk Golongan Narkotika, Ini Alasannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |17:05 WIB
BNN Desak Ketamine HCl Masuk Golongan Narkotika, Ini Alasannya
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Ketamine HCl, yang merupakan obat keras golongan anestesi (bius), dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan penegakan hukum.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto menyebut, alasan Ketamine HCl perlu dimasukkan ke dalam golongan narkotika adalah agar penanganannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“BNN secara tegas mendesak agar ketamin segera dimasukkan ke dalam golongan narkotika dalam sistem hukum nasional kita,” kata Suyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, sejumlah kasus yang berhasil diungkap BNN bersama aparat penegak hukum lainnya menjadi bukti bahwa sindikat narkotika internasional terus mencari celah untuk memasukkan zat adiktif ke Indonesia.

Salah satunya adalah penyelundupan Ketamine HCl menggunakan kapal Fuchangxing I pada 24 Agustus 2026 di perairan Natuna. Sehari kemudian, petugas kembali mengungkap penyelundupan Ketamine HCl menggunakan kapal MV Ashley.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ketamine BNN Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239480//bnn_amankan_800_kg_ketamin_di_natuna-LzfM_large.JPG
BNN Amankan 800 Kg Ketamin di Natuna, Ungkap Modus Baru Penyelundupan Lewat Vape
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239378//napi_narkoba_encek-qWrm_large.jpg
Napi Narkoba Encek Ternyata Kendalikan Pengiriman Sabu dari Malaysia Selama Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239350//narkoba-GHmB_large.jpg
Polda Metro Gerebek Lapak Narkoba di Kampung Ambon Jakbar, Sita Bong hingga Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239156//napi_narkoba-97VZ_large.jpg
Jejak Pelarian Encek, Napi Narkoba yang Kabur dari Rutan sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239148//napi_narkoba-SOIu_large.jpg
Kabur sejak 2024, Begini Tampang Napi Narkoba Encek saat Tiba di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239147//narkoba-nFzo_large.jpg
Kabur sejak 2024, Napi Narkoba Encek Ditangkap di Myanmar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement