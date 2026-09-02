HUT Ke-81 Kejaksaan, Jaksa Agung: Saatnya Pulihkan Marwah Institusi!

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin memimpin upacara peringatan hari jadi ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menekankan perjalanan Kejaksaan tidak selalu mulus dan menyerukan kebangkitan institusi.

Ia mengatakan, Kejaksaan berkali-kali diuji oleh berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal, yang terkadang membuat Korps Adhyaksa terpuruk.

“Kita tahu perjalanan Kejaksaan tidak selalu mulus. Tantangan datang dari dalam dan luar, menguji kita berulang kali. Tak jarang kita terpuruk dan kecewa,” kata Burhanuddin, Rabu (2/9/2026).

“Tantangan ini kemudian menggugah batin saya untuk merenung dan melahirkan pertanyaan, sudahkah kita berada di jalan yang benar? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa ini?” sambungnya.

Ia menekankan, keterpurukan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta seluruh jajaran menjadikan momen hari jadi ke-81 ini sebagai titik balik untuk mengembalikan marwah institusi.

“Inilah saatnya kita bangkit bersama, memulihkan kepercayaan, mengembalikan marwah institusi, dan membuktikan bahwa Kejaksaan mampu melewati ujian hingga menjadi semakin kuat. Inilah waktunya. Badai harus berlalu,” ujarnya.