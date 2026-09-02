Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-81 Kejaksaan, Jaksa Agung: Saatnya Pulihkan Marwah Institusi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:31 WIB
HUT Ke-81 Kejaksaan, Jaksa Agung: Saatnya Pulihkan Marwah Institusi!
Jaksa Agung, Burhanuddin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin memimpin upacara peringatan hari jadi ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menekankan perjalanan Kejaksaan tidak selalu mulus dan menyerukan kebangkitan institusi.

Ia mengatakan, Kejaksaan berkali-kali diuji oleh berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal, yang terkadang membuat Korps Adhyaksa terpuruk.

“Kita tahu perjalanan Kejaksaan tidak selalu mulus. Tantangan datang dari dalam dan luar, menguji kita berulang kali. Tak jarang kita terpuruk dan kecewa,” kata Burhanuddin, Rabu (2/9/2026).

“Tantangan ini kemudian menggugah batin saya untuk merenung dan melahirkan pertanyaan, sudahkah kita berada di jalan yang benar? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa ini?” sambungnya.

Ia menekankan, keterpurukan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta seluruh jajaran menjadikan momen hari jadi ke-81 ini sebagai titik balik untuk mengembalikan marwah institusi.

“Inilah saatnya kita bangkit bersama, memulihkan kepercayaan, mengembalikan marwah institusi, dan membuktikan bahwa Kejaksaan mampu melewati ujian hingga menjadi semakin kuat. Inilah waktunya. Badai harus berlalu,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/337/3234909//kejaksaan_agung-QjMx_large.jpg
Kinerja Kejaksaan Diuji, Pakar Minta Jaksa Agung Tegas dan Tak Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/337/3234537//kejagung-JKzg_large.jpg
Usut Korupsi Kakap, Kejagung Dinilai Solid di Tengah Gejolak Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234145//kejagung-hMpb_large.jpg
Jaksa Agung Berhentikan Sementara Status Jaksa Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/340/3233284//polres_malang-tgkU_large.jpg
Sambangi PN dan Kejari, Kapolres Malang: Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232102//kejagung-lM93_large.jpg
Wejangan Jaksa Agung ke Pejabat Kejaksaan yang Dilantik: Lakukan Sinergisitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232094//rudi_margono-i2hn_large.jpg
Jamwas Tegaskan Pelimpahan Perkara dari Polri ke Kejagung Bukan Hal Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement