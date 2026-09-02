P2MI Ungkap 7.908 Iklan Lowongan Kerja Fiktif di Luar Negeri Ditakedown!

JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkap, sebanyak 7.908 tautan iklan lowongan kerja fiktif di luar negeri telah ditakedown sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani mengatakan, penanganan tersebut dilakukan melalui Unit Patroli Siber yang bertugas memantau berbagai iklan maupun konten digital yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri.

Menurutnya, sejumlah konten tersebut berpotensi menjadi pintu masuk perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan untuk melindungi calon pekerja migran dari konten yang menyesatkan maupun membahayakan.

"Kita ada unit Patroli Siber yang kerjanya memonitor iklan-iklan lowongan kerja fiktif, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, yang sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai," jelas Christina dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Christina menjelaskan setiap tautan yang ditemukan dan dinilai berpotensi berkaitan dengan lowongan kerja fiktif akan diteruskan Kementerian P2MI kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti melalui proses takedown.

"Adapun sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 7.908 tautan telah di-takedown. Angka tersebut setara dengan 78 persen dari total 10.504 laporan yang disampaikan kepada Komdigi," katanya.