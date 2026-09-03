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Prabowo Singgung Pepatah Rusia 'Odin v Pole Ne Voin' di Forum Dunia, Apa Maknanya?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:54 WIB
Prabowo Singgung Pepatah Rusia 'Odin v Pole Ne Voin' di Forum Dunia, Apa Maknanya?
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pepatah Rusia “Odin v pole ne voin” saat berpidato sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Prabowo mengatakan, pepatah Rusia tersebut memiliki makna yang sama dengan semangat gotong royong di Indonesia. “Saya memahami bahwa rakyat Rusia memiliki sebuah pepatah: ‘Odin v pole ne voin.’ Tidak ada kemenangan jika kita berjuang sendirian,” kata Prabowo dalam pidatonya.

“Di Indonesia, kami memiliki pepatah yang sama, kami menyebutnya gotong royong. Beban seberat apa pun akan menjadi ringan ketika kita memikulnya bersama,” sambungnya.

Prabowo mengatakan, meski Indonesia dan Rusia memiliki bahasa yang berbeda, kedua negara memiliki kearifan yang sama dari para leluhur.

“Kita memiliki bahasa yang berbeda, tetapi memiliki kearifan kuno yang sama dari para leluhur kita,” ujarnya.

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