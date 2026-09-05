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Duh! 186.629 Orang Dewasa dan 34.961 Anak di Indonesia Alami Depresi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |00:04 WIB
Duh! 186.629 Orang Dewasa dan 34.961 Anak di Indonesia Alami Depresi
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono (Foto: Niko P/Okezone)
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JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi, sementara pada kelompok anak usia sekolah dan remaja angkanya mencapai 34.961 orang.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang telah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia.

"Di cek kesehatan gratis per Juli 2026 untuk remaja dan anak sekolah, itu kita temukan kira-kira 34 ribuan sampai 35 ribu atau 1,08 persen anak-anak dengan gangguan jiwa. Dan dewasa itu kira-kira 186 ribu dewasa dengan gangguan jiwa depresi, dan yang nomor dua cemas," ungkap Dante dalam temu media di RS Soeharto Heerdjan, Jakarta Barat, Jumat (4/9/2026).

Secara terperinci, data CKG mencatat sebanyak 34.961 anak dan remaja (1,08%) mengalami gejala depresi, serta 33.290 orang (1,03%) mengalami gejala cemas. Sementara pada kategori dewasa dan lansia, sebanyak 186.629 orang (0,66%) terdeteksi mengalami depresi, serta 157.434 orang (0,56%) mengalami cemas.

Wamenkes menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua kondisi psikologis tersebut. Menurutnya, depresi umumnya ditandai dengan penurunan mood, tubuh terasa lemas, gampang tidur, hingga munculnya perasaan tidak berharga. Sebaliknya, gangguan cemas ditandai dengan rasa khawatir berlebihan (apprehensive expectation).

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Topik Artikel :
kesehatan depresi Kemenkes
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