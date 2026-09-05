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Gunung Sinabung Naik Status Siaga, Ratusan Warga Karo Mengungsi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:55 WIB
Gunung Sinabung Naik Status Siaga, Ratusan Warga Karo Mengungsi
Gunung Erupsi (foto: Illustrasi Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta warga di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengungsi. Imbauan tersebut menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang kini berstatus Level III atau Siaga.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan dampak aktivitas vulkanik Sinabung saat ini dirasakan di Desa Ndokum Siroga dan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, serta Desa Payung, Kecamatan Payung.

"Warga Desa Kuta Tengah untuk sementara telah diarahkan mengungsi ke Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran," ujar Berton, Sabtu (5/9/2026).

Hingga Jumat (4/9/2026), sebanyak 208 kepala keluarga atau 650 jiwa terdata sebagai pengungsi. Sementara itu, 405 jiwa masih berada di Posko Pengungsian Jambur Arih Ersada, Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

"Pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara tepat," tuturnya.

Berton menambahkan, abu vulkanik juga berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Luasan dan tingkat kerusakan lahan masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

 

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