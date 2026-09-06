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Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan, Suhu Tembus 35 Derajat

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan, Suhu Tembus 35 Derajat
Cerah berawan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Minggu (6/9/2026), didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprediksi berada pada kisaran 22-35 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu 26-35 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara diprediksi berada pada kisaran 32-84 persen.

Untuk kondisi angin permukaan, BMKG memprakirakan angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari diimbau memperhatikan kondisi cuaca dan suhu udara yang dapat mencapai 35 derajat Celsius di sejumlah wilayah.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek cuaca BMKG
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