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Korupsi BJB, KPK Panggil Aspri Ridwan Kamil saat Jabat Gubernur

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:34 WIB
Korupsi BJB, KPK Panggil Aspri Ridwan Kamil saat Jabat Gubernur
KPK (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Randy Kusumaatmadja sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Senin (14/9/2026). Randy merupakan asisten pribadi (aspri) Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2018-2023, Ridwan Kamil.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Tim Lembaga Antirasuah juga memanggil dua saksi lain, yakni Befiboi Rizqi Nurkanda selaku eks Staf Honorer Bagian Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat dan Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga.

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan ketiga saksi tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, Randy dan Wena sempat dipanggil KPK pada 29 Januari lalu.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yang empat di antaranya sudah ditahan, yakni Widi Hartoto (WH) selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus eks Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri & Pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Suhendrik (SHD) selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, dan Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Sementara, satu tersangka lainnya, yakni eks Dirut BJB, Yuddy Renaldi, belum ditahan.

(Arief Setyadi )

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