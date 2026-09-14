Heboh! Karnaval Maulid Nabi Ada Adegan Kepala Kambing Disebut Mirip Pemujaan Setan

PEKALONGAN - Simbang Kulon Night Carnival di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menuai kontroversi. Video salah satu pertunjukan dalam karnaval tersebut viral di media sosial.

Warganet menilai pertunjukan tersebut mirip ritual pemujaan dan dipersoalkan karena digelar dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar mengatakan, klarifikasi akan dilakukan bersama pihak panitia, Pemkab Pekalongan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami selaku pemerintah daerah dalam waktu dekat ini kami akan mengundang panitia untuk dilakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di sana. Acara itu kan dalam Maulid Nabi sekaligus seni dan budaya juga," ujar Yulian, Senin (14/9/2026).

Dalam tayangan terlihat, sejumlah peserta terlihat mengenakan kostum dan memeragakan adegan ritual. Salah satu peserta mengenakan kostum menyerupai manusia berkepala kambing, sementara peserta lain mengenakan jubah putih.

Pertunjukan tersebut juga menampilkan adegan yang dinilai menyerupai penyembelihan kambing. Adegan itu merupakan bagian dari penampilan dalam Simbang Kulon Night Carnival.

Video penampilan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan. Sejumlah warganet mempertanyakan konsep pertunjukan karena karnval digelar dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.