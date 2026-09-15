Sidang Putusan Praperadilan Roy Suryo soal Ganti Kerugian Digelar Hari Ini

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang putusan praperadilan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo pada hari ini, Selasa (15/9/2026). Roy Suryo pun meminta masyarakat untuk mendoakan agar putusan yang akan dibacakan hakim dapat diterima dengan baik.

"Doa restu ya dari teman-teman semua sebelum kita besok (hari ini, red) mendengarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim tunggal Pak I Ketut Darpawan jam 1 siang," ujarnya, Senin 14 September 2026.

Roy mengaku akan menerima apapun putusan yang akan diberikan hakim tunggal soal permintaan ganti kerugian. Namun, dia berharap hakim dapat mengabulkan permohonannya, baik sebagian maupun seluruhnya.

"Intinya, apapun yang besok (hari ini, red) akan kami terima, mau itu dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ya, kalaupun dikabulkan sebagian, saya tetap pastikan bahwa tidak ada Rp1 pun uang yang akan diterima dari Rp206 juta itu, kalaupun itu mau dikabulkan sebagian ataupun seluruhnya, itu yang akan diterima secara pribadi, tidak ada," ujarnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menambahkan, apabila permintaannya dikabulkan, uang tersebut bakal disedekahkan atau disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk kantong pribadinya. Roy pun menepis pendapat yang berseliweran jika praperadilan tersebut dilakukan untuk menunda sidang pokok perkaranya maupun tudingan lainnya.

"Jadi sama sekali ini menolak pendapat-pendapat atau statement-statement yang mengatakan ini ada masalah materiilnya, ada masalah finansialnya, sama sekali enggak ada. Kalaupun tidak dikabulkan atau kalaupun apa yang akan terjadi ya kita minta putusan seadil-adilnya yang akan disampaikan hakim tunggal praperadilan, Pak I Ketut Dahpawan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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