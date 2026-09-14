Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gus Nur, Mantan Terpidana Kasus Ijazah Jokowi Tuntut Ganti Rugi Rp4,2 Miliar

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:31 WIB
Gus Nur, Mantan Terpidana Kasus Ijazah Jokowi Tuntut Ganti Rugi Rp4,2 Miliar
Gus Nur tuntut ganti rugi Rp4,2 Miliar terkait kasus ijazah Jokowi (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO - Mantan terpidana kasus penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sugi Nur Raharja (Gus Nur), mengajukan gugatan ganti rugi Rp4,2 miliar. Gugatan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (14/9/2026).

Sebelumnya, gugatan dimasukkan ke PN Surakarta pada 24 Agustus 2026. Sidang terdaftar dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt. Gugatan ganti rugi dialamatkan kepada Jaksa Agung sebagai termohon dan Menteri Keuangan sebagai turut termohon.

"Gus Nur menuntut ganti rugi atas kerugian yang ia tanggung selama menjalani proses hukum tersebut. Sebab, ijazah Jokowi sudah diuji dalam berbagai persidangan dan tak pernah ada," kata Kuasa Hukum Gus Nur, M Taufiq.

Dikatakannya, pihak Gus Nur menyatakan permohonan ganti rugi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya Pasal 1 angka 41 yang mendefinisikan ganti kerugian sebagai hak seseorang untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutannya berupa sejumlah uang akibat tindakan hukum yang keliru.

Pihak pemohon juga merujuk pada Pasal 173 Ayat (1) yang disebut memperluas subjek hukum yang dapat mengajukan tuntutan, termasuk tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Melalui permohonan tersebut, pihaknya meminta pengadilan memeriksa dan memutus permohonan ganti rugi atas kerugian yang dialami Gus Nur selama menjalani proses hukum.

Gus Nur menjadi terpidana kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dia diproses hukum di Solo atas tuduhan penyebaran berita bohong, penodaan agama, serta pelanggaran UU ITE. PN Surakarta memvonisnya 6 tahun penjara pada April 2023, yang kemudian dipotong menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Gus Nur secara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240885/ijazah_jokowi-Ywxm_large.jpg
Refly Harun Sebut Praperadilan Jilid V Roy Suryo Jadi yang Terakhir, Siap Hadapi Sidang Pokok Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239339/praperadilan_roy_suryo-JUhM_large.jpg
Menkeu dan JPU Tak Hadir, Sidang Praperadilan Jilid V Roy Suryo Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239276/roy_suryo-BrAG_large.jpg
Sidang Pokok Perkara Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239159/ijazah_gibran-6X1W_large.jpg
Gugat ke PTUN, Penggugat Ijazah Gibran Soroti Tak Ada Nama Ibu Kandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239131/roy_suryo-JOUd_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238540/dokter_tifa-DYNT_large.jpg
Dokter Tifa Kembali Didakwa Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Terkait Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement