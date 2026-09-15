Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Febrie Adriansyah, Kejagung Sita 38 Tanah dan Bangunan Senilai Rp846 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |18:46 WIB
Kasus Febrie Adriansyah, Kejagung Sita 38 Tanah dan Bangunan Senilai Rp846 Miliar
Kejagung RI sita aset terkait kasus TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 objek tanah dan bangunan senilai Rp846 miliar terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Aset senilai ratusan miliar rupiah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan dengan total 38 objek yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana korupsi dan TPPU.

"Dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp846 miliar. Di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin," kata Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Selasa (15/9/2026).

Meski begitu, Rudi belum merinci pemilik dari 38 aset tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa tanah dan bangunan itu merupakan gabungan dari hasil penyitaan dalam kasus Febrie.

Selain tanah dan bangunan, Rudi menjelaskan penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan milik pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menemukan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di kediaman Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU atas temuan barang bukti emas dan uang tunai di Sentul tersebut. Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto serta pihak swasta berinisial NH (Nurman Herin) sebagai tersangka TPPU.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242243//kpk-9NVE_large.jpg
Tim 9 Kejagung hingga Polri Sepakat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Segera Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242009//korupsi_chromebook-1qTk_large.jpg
Kejagung Ajukan Kasasi Terkait Putusan Banding Ibam di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242008//korupsi-6YmJ_large.jpg
Jerat TPPU Febrie Adriansyah, Momentum Kejagung Bersih-Bersih Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241699//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-Nwku_large.jpg
Polisi Segera Umumkan Hasil Ekshumasi Jasad Sutrimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241525//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-XnjJ_large.jpg
Ferry Boboho Kembalikan Rp5 Miliar ke Kejagung, Diduga Terkait Pemerasan Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241458//kejagung-4qiB_large.jpg
BAP Tan Kian soal Aliran Dana Rp40 Miliar Hanya Bersifat Dugaan, Lemah Jika Diuji di Persidangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement