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Helikopter Berita NBC Los Angeles Jatuh saat Liput Kecelakaan, 3 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |22:10 WIB
Helikopter Berita NBC Los Angeles Jatuh saat Liput Kecelakaan, 3 Orang Tewas
Helikopter Jatuh (foto: freepik)
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JAKARTA – Helikopter milik NBC Los Angeles jatuh saat tengah meliput kecelakaan maut antara sebuah SUV dan bus di kawasan Chatsworth, San Fernando Valley, Los Angeles, Amerika Serikat. Tiga orang tewas dan satu lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Informasi tersebut disampaikan petugas pemadam kebakaran berdasarkan laporan awal. Identitas tiga korban yang meninggal dunia belum dirilis oleh pihak berwenang.

Dilansir dari bnonews, Rabu (16/9/2026). Kecelakaan helikopter dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.57 waktu setempat pada Selasa di 9151 North Mason Avenue, Chatsworth, menurut Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles (LAFD).

Helikopter jatuh di antara dua gedung komersial. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi menemukan helikopter dan kendaraan di sekitarnya dalam kondisi terbakar. Seorang juru bicara LAFD mengatakan helikopter mengalami kerusakan signifikan.

Dalam pernyataan terbarunya, LAFD menyebut tiga orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu orang lainnya dievakuasi ke rumah sakit setempat. Kondisi korban yang dirawat belum diketahui.

 

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