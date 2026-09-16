Aktivitas Menurun, Status Gunung Lewotobi Laki-Laki Turun Jadi Waspada

JAKARTA - Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki diturunkan dari level III (Siaga) menjadi level II (Waspada) pada Rabu (16/9/2026). Penurunan status dilakukan berdasarkan hasil analisis pemantauan visual dan instrumental terhadap aktivitas gunung api.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria mengatakan, penurunan tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki terjadi seiring adanya kecenderungan penurunan aktivitas vulkanik hingga pertengahan September 2026.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada)," kata Lana dalam keterangannya, Rabu.

Lana menjelaskan, penurunan aktivitas vulkanik tersebut ditunjukkan oleh berkurangnya aktivitas erupsi di permukaan, tidak terekamnya Gempa Erupsi sejak awal September, menurunnya beberapa jenis kegempaan di zona dangkal, serta tidak teramatinya pola inflasi berdasarkan pengamatan deformasi GNSS maupun tiltmeter.

"Erupsi terakhir terjadi pada 31 Agustus 2026 pukul 12.53 WITA menghasilkan kolom erupsi sekitar 300 meter di atas puncak. Setelah kejadian tersebut, hingga periode evaluasi pertengahan September tidak teramati kembali aktivitas erupsi," kata Lana.