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Topan Dujuan Tewaskan Dua Orang di Jepang, Jutaan Warga Terdampak hingga Transportasi Lumpuh

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |10:04 WIB
Topan Dujuan Tewaskan Dua Orang di Jepang, Jutaan Warga Terdampak hingga Transportasi Lumpuh
Topan Dujuan Tewaskan Dua Orang di Jepang (foto: dok Kyodo)
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TOKYO - Topan Dujuan menerjang Jepang dan menewaskan sedikitnya dua orang. Badai tersebut juga memicu kekacauan lalu lintas, banjir, serta tanah longsor di sejumlah wilayah, terutama di sekitar Tokyo.

Badai bergerak ke arah timur laut dari pantai timur Jepang menuju Samudra Pasifik, setelah sebelumnya membawa angin kencang dan hujan lebat. Lebih dari 1,6 juta orang sempat mendapat peringatan evakuasi akibat ancaman cuaca ekstrem.

Pada Senin (21/9), Topan Dujuan membawa angin dengan kecepatan sekitar 144 kilometer (89 mil) per jam ketika berada sekitar 130 kilometer (80 mil) di selatan Katsuura, dekat Tokyo. Badai tersebut juga menyebabkan ribuan rumah tangga kehilangan aliran listrik.

Kyodo News melaporkan dua orang dipastikan meninggal dunia akibat dampak topan tersebut. Laporan itu mengutip keterangan dari pihak berwenang setempat.

Memasuki Selasa pagi, badai telah bergerak menjauh dari daratan Jepang dan melaju ke arah timur laut menuju Kepulauan Aleutian. Menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA), kecepatan angin Topan Dujuan sedikit menurun.

Meski demikian, JMA mengingatkan ancaman hujan lebat masih berlanjut di sejumlah wilayah yang sebelumnya telah mendapat peringatan.

"Ada risiko hujan akan terus berlanjut seiring pergerakan topan ke utara," kata Takuya Hosomi dari JMA, dilansir dari Aljazeera, Selasa (22/9/2026).

 

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Topik Artikel :
Jepang Topan Topan Dujuan
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