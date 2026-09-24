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Menlu RI: Indonesia Bawa Isu Palestina dan Multilateralisme di Sidang Majelis Umum PBB

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |15:08 WIB
Menlu RI: Indonesia Bawa Isu Palestina dan Multilateralisme di Sidang Majelis Umum PBB
Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
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NEW YORK - Pemerintah Indonesia bersiap menyampaikan sejumlah isu strategis—mulai dari ketahanan global, penguatan multilateralisme, peran Global South, hingga kemerdekaan Palestina—pada Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Pesan-pesan kunci tersebut akan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melalui National Statement yang akan dilakukan pada Sabtu, 26 September.

"National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti," kata Menlu Sugiono dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

"Saya juga akan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dan keamanan internasional, isu Palestina, penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta penguatan peran Global South," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari arah kebijakan luar negeri sekaligus amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Menlu menegaskan bahwa posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut terus ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

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