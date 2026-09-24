Perkuat Kerja Sama, Indonesia Jalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas dengan 3 Negara

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menandatangani perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas dengan tiga negara.

NEW YORK – Pemerintah Indonesia resmi menjalin Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan tiga negara: Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, serta Republik Dominika. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di sela-sela rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026) waktu setempat.

"Penandatanganan ketiga perjanjian tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antara Indonesia dan ketiga negara, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas," demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kamis (24/9/2026).

Pemerintah berharap kesepakatan fasilitas diplomasi ini dapat menjadi pijakan awal guna mendorong pemberian bebas visa bagi masyarakat Indonesia secara umum yang hendak berkunjung ke tiga negara tersebut.

Dalam pertemuan bilateral dan penandatanganan perjanjian bersama Menlu dan Emigran Lebanon, Yousef Raggi, Menlu Sugiono turut membahas penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan, serta bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan, khususnya isu Palestina.

Isu Palestina menjadi salah satu fokus utama diplomasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Indonesia juga aktif menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, salah satunya melalui penempatan ratusan personel TNI dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda untuk misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Atas peran aktif tersebut, Menlu Lebanon menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi konsisten Indonesia bagi stabilitas keamanan di Lebanon melalui partisipasi misi UNIFIL sejak 2006.