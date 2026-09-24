Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangkogabwilhan II Hadiri Latihan Posko Operasi Militer Perang Dikreg Sesko TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |12:21 WIB
Pangkogabwilhan II Hadiri Latihan Posko Operasi Militer Perang Dikreg Sesko TNI
Pangkogabwilhan II Hadiri Latihan Posko Operasi Militer Perang Dikreg Sesko TNI
A
A
A

BANDUNG — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II), Marsekal Madya TNI Muzafar, menjadi narasumber dalam Latihan Posko Operasi Militer Perang (OMP) “KRIDA YUDHA” Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sesko TNI Tahun 2026.

Kegiatan Latihan Posko OMP Dikreg LVI Sesko TNI TA 2026 dilaksanakan pada 21 hingga 25 September 2026, bertempat di Ruang Kelompok Gedung Rinca dan Nipah, Sesko TNI.

Dalam kegiatan tersebut, Pangkogabwilhan II bertindak sebagai narasumber dengan didampingi unsur staf Kogabwilhan II.

‘’Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap proses pendidikan dan latihan para perwira siswa Sesko TNI, tulis keterangan dari TNI yang diterima redaksi, Rabu (24/9/2026).

“Khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan Operasi Militer Perang pada tingkat strategis dan operasional,’’lanjutnya.

Latihan Posko “Krida Yudha” menjadi sarana bagi peserta Dikreg LVI Sesko TNI untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dinamika operasi gabungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni ad Sesko TNI tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243890//tni-zrk9_large.jpg
12 Ranpur AAV Tiba di RI, Operasi Amfibi Korps Marinir Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243887//kri_sriwijaya-xu1Z_large.jpg
Makna Heroik di Balik Nama Kapal Induk Pertama KRI Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243869//garibaldi-79On_large.jpg
ITS Giuseppe Garibaldi Resmi Ganti Nama Jadi KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243610//tni-hrEa_large.jpg
Pasukan Elite Kostrad Gagalkan Penyelundupan 5.000 Detonator Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243541//kkb-gh5V_large.jpg
Baku Tembak di Nduga, Pasukan TNI Pukul Mundur OPM dari Permukiman Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243185//tni_ad_menghadirkan_stan_alutsista_pada_tni_fair_di_monas-oiZx_large.jpg
TNI AD Tampilkan 22 Stan Alutsista di TNI Fair 2026, Masyarakat Bisa Coba Naik Helikopter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement