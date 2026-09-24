Pangkogabwilhan II Hadiri Latihan Posko Operasi Militer Perang Dikreg Sesko TNI

Pangkogabwilhan II Hadiri Latihan Posko Operasi Militer Perang Dikreg Sesko TNI

BANDUNG — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II), Marsekal Madya TNI Muzafar, menjadi narasumber dalam Latihan Posko Operasi Militer Perang (OMP) “KRIDA YUDHA” Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sesko TNI Tahun 2026.

Kegiatan Latihan Posko OMP Dikreg LVI Sesko TNI TA 2026 dilaksanakan pada 21 hingga 25 September 2026, bertempat di Ruang Kelompok Gedung Rinca dan Nipah, Sesko TNI.

Dalam kegiatan tersebut, Pangkogabwilhan II bertindak sebagai narasumber dengan didampingi unsur staf Kogabwilhan II.

‘’Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap proses pendidikan dan latihan para perwira siswa Sesko TNI, tulis keterangan dari TNI yang diterima redaksi, Rabu (24/9/2026).

“Khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan Operasi Militer Perang pada tingkat strategis dan operasional,’’lanjutnya.

Latihan Posko “Krida Yudha” menjadi sarana bagi peserta Dikreg LVI Sesko TNI untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dinamika operasi gabungan.