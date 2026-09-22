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Pasukan Elite Kostrad Gagalkan Penyelundupan 5.000 Detonator Aktif

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |21:13 WIB
Pasukan Elite Kostrad Gagalkan Penyelundupan 5.000 Detonator Aktif
Pasukan Elite Kostrad Gagalkan Penyelundupan 5.000 Detonator Aktif
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NUNUKAN –Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia Yonkav 8/Narasinga Wiratama (NSW)/2 Kostrad menggagalkan upaya penyelundupan 5.000 detonator aktif jenis low explosive di Pos Pengendalian Penduduk Gabungan Bersama Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Barang tersebut diduga akan digunakan sebagai detonator untuk bom ikan. Namun, pengemudi kendaraan melarikan diri sebelum pemeriksaan selesai.

“Pengungkapan ini bermula saat personel gabungan Satgas Pamtas Yonkav 8/NSW/2 Kostrad bersama prajurit Tentara Darat Malaysia (26 RAMD TDM) melaksanakan penjagaan di Pos Dalduk Gabma Simanggaris,” ujar Dan SSK 2 Satgas Pamtas Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, Kapten Kav Herman Triforsa, Selasa (22/9/2026).

Petugas kemudian menghentikan sebuah mobil berwarna hitam yang melintas untuk dilakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan pada bagian bagasi, petugas menemukan 10 paket kardus yang terbungkus kertas cokelat.

Namun saat paket tersebut hendak dipindahkan ke dalam pos untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi tiba-tiba tancap gas dan melarikan diri menuju arah Desa Salang, Kecamatan Tulin Onsoy.

“Personel di lapangan tidak dapat melakukan pencegatan maupun pengejaran secara optimal karena kondisi cuaca saat kejadian berupa hujan lebat disertai petir yang menyebabkan jaringan komunikasi hilang,” ujarnya.

 

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