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TNI AD Tampilkan 22 Stan Alutsista di TNI Fair 2026, Masyarakat Bisa Coba Naik Helikopter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |15:48 WIB
TNI AD Tampilkan 22 Stan Alutsista di TNI Fair 2026, Masyarakat Bisa Coba Naik Helikopter
TNI AD menghadirkan stan alutsista pada TNI Fair 2026 di Monas, Jakarta Pusat, 19-20 September 2026.
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JAKARTA - Ribuan masyarakat antusias saat mengikuti pelaksanaan TNI Fair 2026 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 19–20 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Matra Angkatan Darat (AD) yang ikut ambil bagian dalam TNI Fair 2026 turut menampilkan 22 stan, agar pengunjung dapat melihat lebih dekat alutsista, perlengkapan prajurit, hingga berbagai inovasi militer. Puluhan stan tersebut terdiri dari berbagai satuan, baik satuan tempur, satuan bantuan tempur, maupun satuan dukungan administrasi.

“Ada 22 stan dari berbagai kesatuan: tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan dukungan administrasi. Kita berusaha untuk memperlihatkan kepada masyarakat beginilah kondisi Angkatan kita, untuk meyakinkan publik juga bahwa kita terus berlatih dan terus mengikuti perkembangan teknologi untuk siap mempertahankan negara kita,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam keterangannya.

Maruli mengatakan, pameran alutsista merupakan bentuk pertanggungjawaban TNI AD kepada masyarakat, sekaligus sarana untuk menunjukkan kesiapan dan perkembangan kemampuan TNI AD dalam menghadapi tantangan tugas.

Menurutnya, keterbukaan melalui pameran seperti ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat alutsista dan tugas setiap satuan TNI AD. Pengunjung dapat bertanya langsung kepada prajurit mengenai fungsi maupun penggunaan berbagai peralatan yang dipamerkan.

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Topik Artikel :
tni TNI Fair tni ad Alutsista
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