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Prabowo Terima Perwakilan AL Italia Pembawa Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |16:35 WIB
Prabowo Terima Perwakilan AL Italia Pembawa Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia
Prabowo Terima Perwakilan AL Italia Pembawa Kapal Induk Giuseppe Garibaldi/Okezone
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan perwakilan Angkatan Laut Italia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (24/9/2026). Perwakilan ini yang  membawa kapal induk Giuseppe Garibaldi yang kini menjadi KRI Sriwijaya ke Tanah Air.

Kabar pertemuan tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi ihwal adanya kegiatan tersebut.

"Jadi memang benar siang ini rencananya Bapak Presiden akan menerima perwakilan dari Angkatan Laut Italia yang kemarin mengantar Giuseppe Garibaldi untuk menjadi kapal induk pertama yang tadi pagi sudah secara resmi berubah nama dan kita beri nama menjadi KRI Sriwijaya," kata Prasetyo.

Pemerintah berharap kehadiran KRI Sriwijaya dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat kekuatan pertahanan maritim nasional, sekaligus memberikan nilai strategis bagi penanganan berbagai persoalan di tanah air.

Prasetyo mengungkap salah satu fungsi krusial yang disiapkan untuk kapal induk ini adalah membantu penanggulangan bencana, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

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