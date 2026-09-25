Demo Tolak Netanyahu di New York, Ratusan Orang Ditangkap

Polisi menangkap para demonstran saat mereka memblokir jalan di luar markas besar PBB (foto: AP)

JAKARTA - Lebih dari 100 orang ditangkap dalam rangkaian aksi demonstrasi menentang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York, Amerika Serikat. Aksi digelar ketika Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia dalam Sidang Umum PBB, Kamis (24/9/2026).

Para demonstran memblokir sejumlah ruas jalan dan bergerak menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Israel di Gaza serta dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel.

Menurut Jewish Voice for Peace (JVP), lebih dari 400 orang, termasuk aktivis, penyelenggara, politisi, dan sejumlah selebritas, mengikuti aksi duduk di sekitar markas PBB pada Kamis pagi.

Aksi tersebut memblokir sebagian First Avenue menjelang Netanyahu menyampaikan pidatonya. Demonstrasi itu digelar JVP bersama NYC-Democratic Socialists of America (NYC-DSA).

“Saya lahir dan besar di New York City, dan kehadiran Benjamin Netanyahu di sini adalah penghinaan total,” kata salah seorang peserta aksi bernama Jose, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (25/9/2026).