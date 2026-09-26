Rano Karno Kenang Guruh Soekarnoputra: Pilih Jalan Sendiri Lewat Kebudayaan

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Rano Karno menyatakan almarhum Guruh Soekarnoputra merupakan sosok yang tidak memilih hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya, Bung Karno dan Fatmawati. Guruh, kata Rano, memilih jalan kebudayaan untuk menciptakan jalannya sendiri.

Hal itu disampaikan Rano saat mewakili keluarga dalam proses pemakaman jenazah Guruh Soekarnoputra di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

"Mas Guruh adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati, tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri, dan jalan itu bernama kebudayaan," kata Rano.

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, Guruh memiliki caranya sendiri dalam mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni melalui kebudayaan.

"Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia, ia menyanyikannya, ia menciptakan panggung untuknya, ia menggali kekayaan tradisinya, dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia," ujarnya.