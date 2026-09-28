Heboh Fasilitas Mewah bak Apartemen di Lapas Cibinong, KPK: Kita Pantau!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau terkait temuan Ombudsman RI tentang 'rumah mewah' di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Demikian disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto merespons permintaan masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi terkait temuan tersebut.

"KPK terus memantau isu Lapas Cibinong," kata Setyo saat dihubungi melalui pesan tertulis, Senin (28/9/2026).

Setyo menyatakan, pihaknya juga membuka peluang untuk berkoordinasi dengan pihak Ombudsman maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan gelolaan lapas berdasarkan kajian yang mereka lakukan.

Titik rawan tersebut lanjut Budi, berupa pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, hingga risiko adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.