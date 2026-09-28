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Jadi Calon Dirjen WHO, Menkes: Doain, Ini Ditugaskan Bapak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |20:07 WIB
Jadi Calon Dirjen WHO, Menkes: Doain, Ini Ditugaskan Bapak
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin masuk bursa pencalonan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk periode 2027–2032. Budi mengakui dirinya masuk dalam enam kandidat calon Dirjen WHO periode tersebut. 

“Ya, doain aja deh. Ini kan udah ditugaskan oleh Bapak (Presiden Prabowo Subianto),” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Budi menjelaskan, proses pencalonan masih akan berlangsung. Pada Januari 2027, enam kandidat akan dikerucutkan menjadi tiga kandidat.

“Ah, ntar, nanti Januari kan ada diturunin jadi tiga. Kemudian di bulan Mei pemilihannya, baru di bulan Mei tahun depan,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mundur dari jabatan Menkes jika terpilih sebagai Dirjen WHO, Budi pun belum memberikan jawaban. Sementara proses pemilihan Dirjen WHO periode 2027–2032 dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027.

(Arief Setyadi )

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