Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

WHO Nyatakan Uganda Bebas Ebola Setelah 42 Hari Tanpa Kasus Baru

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |11:19 WIB
WHO Nyatakan Uganda Bebas Ebola Setelah 42 Hari Tanpa Kasus Baru
WHO Nyatakan Uganda Bebas Ebola (Foto: AP)
A
A
A

UGANDA - Uganda dinyatakan bebas dari wabah Ebola setelah melewati masa pemantauan selama 42 hari tanpa menemukan kasus baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi berakhirnya wabah tersebut dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan Uganda, pada Selasa 26 Agustus 2026.

Sekretaris Tetap Kementerian Kesehatan Uganda, Diana Atwine mengatakan, pemerintah telah memastikan rantai penularan virus Ebola di negaranya telah terputus.

"Kami telah menilai risikonya, kami telah menilai seluruh rantai penularan dan dinamika masuknya virus ke negara ini, dan kami tahu bahwa kami bebas dari Ebola," kata Atwine kepada stasiun televisi nasional NTV, dilansir dari Aljazeera, Kamis (27/8/2026).

Menurut Atwine, WHO tetap harus menunggu hingga periode 42 hari terpenuhi sebelum secara resmi menyatakan Uganda bebas Ebola. Periode tersebut setara dengan dua kali masa inkubasi maksimum virus Ebola.

Atwine juga meminta negara-negara yang sebelumnya memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap Uganda selama wabah untuk segera mencabut kebijakan tersebut.

"Kecuali jika mereka memiliki alasan lain, mereka seharusnya mencabut pembatasan di negara ini, dan warga Uganda harus bebas bepergian ke negara mana pun," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/18/3232874//ilustrasi-UqW1_large.jpg
Wabah Berakhir, Uganda Resmi Nyatakan Bebas Ebola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/18/3232612//wabah_ebola_di_rd_kongo_dikhawatirkan_akan_bertambah_buruk-Z6Mc_large.jpg
Penyebaran Sangat Cepat, Wabah Ebola di RD Kongo Catat 3.200 Kasus dan 1.405 Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/18/3230370//ilustrasi-W4Zb_large.jpg
Wabah Ebola RD Kongo Tembus 2.000 Kasus, Tewaskan 754 Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/18/3227886//ilustrasi-nIuh_large.jpg
Korban Tewas Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 400 Orang, Jumlah Kasus Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/18/3225325//wabah_ebola_di_rd_kongo_dikhawatirkan_akan_bertambah_buruk-SLdO_large.jpg
Kematian Akibat Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/18/3224896//ilustrasi-rqxQ_large.jpg
CDC: Wabah Ebola di RD Kongo Bisa Menjadi yang Terburuk dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement