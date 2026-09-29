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Pemerintah Pulihkan Sejumlah Pesantren yang Rusak Parah Diterjang Banjir Aceh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |23:56 WIB
Pemerintah Pulihkan Sejumlah Pesantren yang Rusak Parah Diterjang Banjir Aceh
Banjir di Aceh/BNPB
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JAKARTA –  Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur daerah tersebut sejak Sabtu (26/9/2026) dini hari.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terdampak banjir di Aceh.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 956 lembaga melalui dua program, yakni bantuan operasional pendidikan serta bantuan sarana dan prasarana pascabencana.

“Pemulihan lembaga pendidikan pascabencana membutuhkan dukungan menyeluruh, baik untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun memulihkan sarana dan prasarana,” ujar Dirjen Pesantren, Basnang Said, di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Pemerintah

“Kami ingin memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan dan pesantren dapat kembali menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat,” lanjut Basnang.

Pihaknya telah menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pascabencana sebesar Rp15.289.817.140 kepada 305 lembaga. Bantuan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan bagi santri serta peserta didik di wilayah terdampak.

Selain itu, Kemenag juga menyalurkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pascabencana sebesar Rp49.938.928.000 kepada 651 lembaga.

Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi gedung, penyediaan fasilitas belajar yang layak, serta pengadaan sarana penunjang pendidikan, termasuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi.

 

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Topik Artikel :
Bencana Alam aceh banjir
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