Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibongkar! Klaster Mewah di Lapas Cibinong Kini Tinggal Puing

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |13:43 WIB
Dibongkar! Klaster Mewah di Lapas Cibinong Kini Tinggal Puing
Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar (foto: Okezone/Yuwantoro)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan yang diduga menjadi klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rata dengan tanah setelah dibongkar, Rabu (30/9/2026). Sebuah alat berat ekskavator tampak berada di lokasi pembongkaran.

Pantauan Okezone di lokasi, material bangunan berupa puing-puing beton, rangka besi, atap baja ringan, hingga pagar berserakan di area tersebut.

Sebelum pembongkaran dilakukan, petugas memadamkan aliran listrik di sejumlah bangunan. Sejumlah truk juga disiagakan untuk mengangkut perabotan dari dalam ruangan.

Setelah beragam perabotan dipindahkan ke dalam truk, pada pukul 12.39 WIB, satu unit ekskavator mulai dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang berada di area klaster tersebut.

Pembongkaran dilakukan setelah Komisi XIII DPR RI meninjau langsung lokasi yang sebelumnya menjadi sorotan menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan keberadaan klaster mewah di dalam lapas.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245062//inspektur_jenderal_kemenimipas_rudi_setiawan-esdC_large.jpg
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terungkap, Imipas Sebut Ada Penyalahgunaan Wewenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245057//sidak_klaster_mewah_di_lapas_cibinong-vUqM_large.jpg
Sidak Komisi XIII DPR, Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dilengkapi Dapur hingga Area Kebugaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245053//ekskavator_merobohkan_bangunan_mewah_di_lapas_cibinong-xh46_large.jpg
Bukan Aset Resmi, Klaster Mewah di Lapas Cibinong Mulai Dirobohkan Ekskavator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/65/3245035//indra_kenz-pHFn_large.jpg
Profil dan Pendidikan Indra Kenz, Bebas Bersyarat di Tengah Polemik Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244952//ombudsman_rdp_dengan_komisi_ii_dpr_ri-E6lI_large.jpg
Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244942//ombudsman_ri-3nRO_large.jpg
Ombudsman Duga Pria Bercelana Pendek di Hunian Mewah Lapas adalah Jimmy Masrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement