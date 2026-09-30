Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Saldi Isra Canda di Sidang Gugatan Ijazah Gibran: Segala Urusan Sudah Diselesaikan?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |20:39 WIB
Momen Saldi Isra Canda di Sidang Gugatan Ijazah Gibran: Segala Urusan Sudah Diselesaikan?
Hakim Konstitusi Saldi Isra (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan keterangan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha , dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Usai mendengarkan keterangan Putu Artha, Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto.

"Pak Bambang, segala urusan sudah diselesaikan dengan Pak Putu, ya?" canda Saldi di ruang sidang MK, Rabu (30/9/2026).

"Insyaallah, insyaallah," jawab Bambang.

"Itu yang paling penting, Pak Bambang," timpal Saldi.

"Soalnya sudah senyum," jawab Bambang.

"Karena ini semua urusan dunia, kalau tadi saya tanya urusan akhirat," kata Saldi menambahkan.

Dalam sidang pembuktian tersebut, pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni Yance Arizona, Titi Anggraeni, dan Bivitri Susanti. Selain itu, pemohon menghadirkan I Gusti Putu Artha sebagai saksi. Mereka kemudian diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245181//sidang_mk-EJhS_large.jpg
MK Mulai Sidang Pembuktian Ijazah Gibran, Ini Daftar Ahli dan Saksi yang Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245176//zainal_arifin_mochtar-FGbQ_large.jpg
Pakar Sebut PHPU Ijazah Gibran Harus Jadi Momen MK Bayar 'Utang' Putusan 90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245146//denny-tvVL_large.jpg
Pemohon PHPU Masih Sembunyikan Sosok 5 Saksi dan Ahli: Yang Jelas Putra-Putri Terbaik Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244979//denny-BKbA_large.jpg
Denny Indrayana 3 Kali Minta Bukti Pendidikan Gibran di Australia, Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244966//edi_hasibuan-utmG_large.jpg
Akademisi Nilai Gugatan Ijazah Gibran di MK Bakal Sulit Dibuktikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244645//sidang_ijazah_gibran-gw6v_large.jpg
Sengketa Syarat Ijazah Gibran Dilanjut Rabu 30 September dengan Agenda Pembuktian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement