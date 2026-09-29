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Denny Indrayana 3 Kali Minta Bukti Pendidikan Gibran di Australia, Ini Jawabannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |23:35 WIB
Denny Indrayana 3 Kali Minta Bukti Pendidikan Gibran di Australia, Ini Jawabannya
Denny Indrayana, Pemohon gugatan PHPU pendidikan Gibran (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Pemohon gugatan PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, mengaku pernah berkirim surat ke sekolah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Singapura dan Australia. Namun, dia mengaku tidak mendapat bukti keabsahan pendidikan Gibran.

Hal itu diungkapkan Denny dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Babak Baru MK, Pembuktian Ijazah Gibran' di iNews, Selasa (29/9/2026). Mulanya, dia mengaku sempat berkirim surat ke sekolah Gibran di Singapura, Orchid Park Secondary School.

"Ya, saya memang berkirim surat ke sekolah Mas Gibran di Singapura ada dua. Orchid Park, Orchid Secondary Park. Kemudian saya berkirim surat juga ke MDIS. Ya. Itu dua-duanya tidak dibalas," ujar Denny.

Tak hanya itu, Denny juga mengaku telah berkirim surat ke lembaga pendidikan di Australia, UTS Insearch, yang kini bernama UTS College. Lagi-lagi, surat permohonan untuk mendapatkan bukti bahwa Gibran pernah mengenyam pendidikan di sana tidak mendapat tanggapan yang diharapkan Denny.

"Dia mengatakan tidak bisa mendisclose informasi pendidikan Gibran karena ini data pribadi yang dilindungi oleh Privacy Act di Australia. Tiga kali saya coba, tiga kali mereka menjawab hal yang sama," pungkasnya.
 

(Awaludin)

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