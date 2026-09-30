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Pemohon PHPU Masih Sembunyikan Sosok 5 Saksi dan Ahli: Yang Jelas Putra-Putri Terbaik Bangsa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |18:10 WIB
Pemohon PHPU Masih Sembunyikan Sosok 5 Saksi dan Ahli: Yang Jelas Putra-Putri Terbaik Bangsa
Denny Indrayana (foto: Okezone)
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JAKARTA - Denny Indrayana dan para pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih merahasiakan sosok lima saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian.

Sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (30/9/2026). Agenda persidangan yakni mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Denny mengatakan, identitas saksi dan/atau ahli sengaja dirahasiakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun tinggal beberapa jam lagi, kita tunggu saja," kata Denny Indrayana di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

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