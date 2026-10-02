Gegara Dipanggil "Boleng", Pria di Cilincing Bacok Temannya hingga Tewas

JAKARTA - Perselisihan maut antara dua pria terjadi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pria berinisial A tewas setelah dibacok menggunakan celurit oleh pria berinisial NM.

Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Perselisihan itu berawal ketika pelaku memanggil korban dengan sebutan "Boleng".

"Awalnya pelaku memanggil nama korban dengan sebutan Boleng, namun korban tidak senang lalu mengambil kursi dan memukulkannya ke badan pelaku," kata Bobi saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Bobi menerangkan, pelaku kemudian masuk ke rumah dan mengambil sebilah celurit yang disimpan di atas akuarium. Senjata tajam itu kemudian digunakan untuk membacok korban sebanyak satu kali.

"Mengenai bagian perut bawah korban sebelah kiri," ujarnya.