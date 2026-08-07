Terungkap! Motif Pelaku Mutilasi di Depok Ingin Kuasai Harta Korban

JAKARTA - Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Saepul (26) terhadap pria berinisial K (51) di Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan demi menguasai harta benda milik korban, termasuk sepeda motor.

"Untuk perencanaannya, pelaku ingin melakukan pencurian motor dan barang-barang milik korban. Untuk menguasai barang milik korban itulah muncul niat membunuh korban," kata Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra Kartika, Jumat (7/8/2026).

Dimitri mengatakan, sepeda motor milik korban diduga telah dijual oleh pelaku. Saat ini, polisi masih memburu penadah yang diduga menerima barang hasil kejahatan tersebut.

"Untuk motor yang belum ketemu masih dikejar penadahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa Saepul dan korban berkenalan melalui media sosial. Setelah itu, keduanya sepakat bertemu di sebuah kontrakan di kawasan Cipayung pada 23 Juli 2026.

"Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Saepul (SA) dan korban berkenalan melalui media sosial sebelum sepakat bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli 2026," kata Budi, Rabu (5/8/2026).