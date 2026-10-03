Mobil Tabrak Kerumunan Penggemar Rugby di Australia, 10 Orang Luka dan Seorang Bocah Kritis

NEWCASTLE — Seorang pengemudi kehilangan kendali dan menabrakkan mobilnya ke arah kerumunan penggemar liga rugby di Kota Newcastle, Australia bagian timur, pada Sabtu (3/10/2026). Kepolisian setempat mengonfirmasi kejadian ini menyebabkan 10 orang terluka, termasuk anak-anak.

Sebelumnya, ribuan pendukung telah berkumpul untuk melepas tim rugby lokal, Newcastle Knights, menjelang pertandingan final besar (grand final) melawan Sydney Roosters yang dijadwalkan pada Minggu (4/10/2026).

Namun, suasana penuh sukacita itu berubah menjadi kekacauan ketika seorang pemuda berusia 18 tahun yang diduga mengemudi secara ugal-ugalan kehilangan kendali atas kendaraannya, lalu menabrak kerumunan massa.

"Dia sedang menggeber mesin mobilnya, dia sangat antusias, dia seorang pendukung, dia berada di sana untuk menikmati momen kegembiraan itu," ujar Wali Kota Newcastle, Gavin Morris, kepada lembaga penyiaran nasional ABC.

"Entah bagaimana, dia kehilangan kendali atas mobilnya... dan kendaraan itu melaju ke arah kerumunan."

Polisi melaporkan dua orang berada dalam kondisi kritis, yakni seorang anak perempuan berusia lima tahun dan seorang pria berusia 67 tahun. Dua anak kecil lainnya dilaporkan turut mengalami luka-luka.

Saat ini, pengemudi kendaraan tersebut telah ditahan oleh pihak kepolisian.