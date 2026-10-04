Prabowo Panggil Syahganda Nainggolan, Bahas Penguatan Komunikasi Pemerintah

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono, pada Minggu (4/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (4/10/2026).

Prabowo menekankan agar komunikasi pemerintah disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menjelaskan arah serta pemikiran di balik setiap kebijakan.

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tulisnya.