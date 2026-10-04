Cara Unik Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Ajak Mahasiswa Peringati HUT TNI

JAKARTA – Tentara Nasional (TNI) memperingati hari ulang tahun ke-81 di Mabes TNI, Cilangkap pada, Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.

Tema tersebut menekankan kebersamaan dan kedekatan TNI dengan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 juga menjadi momentum memperkuat pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada bangsa dan negara.

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon, mengajak mahasiswa dan prajurit TNI bertanding tinju merebutkan Piala Panglima TNI untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI.

‘’Rakyard Rumble Piala Panglima TNI 2026 bukan sekadar pertandingan tinju, kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun sportivitas, prestasi, kreativitas, dan semangat generasi muda,’’ujar Richard di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, pertandingan ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan membangun mental bertanding.

Karena kata dia, menjadi atlet bukan hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga harus kuat secara mental. Berani menghadapi lawan, mampu menghadapi tekanan, menerima kemenangan maupun kekalahan, dan tetap menghargai orang lain.

“Yang menarik dari kegiatan ini adalah keterlibatan para mahasiswa dalam penyelenggaraannya. Olahraga juga mengajarkan kita untuk berani mencoba, bekerja keras, disiplin, dan terus berkembang,’’ujarnya.