Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Unik Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Ajak Mahasiswa Peringati HUT TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |22:48 WIB
Cara Unik Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Ajak Mahasiswa Peringati HUT TNI
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon
A
A
A

JAKARTA – Tentara Nasional (TNI) memperingati hari ulang tahun ke-81 di Mabes TNI, Cilangkap pada, Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.

Tema tersebut menekankan kebersamaan dan kedekatan TNI dengan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 juga menjadi momentum memperkuat pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada bangsa dan negara.

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon, mengajak mahasiswa dan prajurit TNI bertanding tinju merebutkan Piala Panglima TNI untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI.

‘’Rakyard Rumble Piala Panglima TNI 2026 bukan sekadar pertandingan tinju, kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun sportivitas, prestasi, kreativitas, dan semangat generasi muda,’’ujar Richard di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, pertandingan ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan membangun mental bertanding.

Karena kata dia, menjadi atlet bukan hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga harus kuat secara mental. Berani menghadapi lawan, mampu menghadapi tekanan, menerima kemenangan maupun kekalahan, dan tetap menghargai orang lain.

“Yang menarik dari kegiatan ini adalah keterlibatan para mahasiswa dalam penyelenggaraannya. Olahraga juga mengajarkan kita untuk berani mencoba, bekerja keras, disiplin, dan terus berkembang,’’ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kopassus HUT ke-81 TNI HUT TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244523/tni-Shxi_large.jpg
HUT Ke-81 TNI Digelar Sederhana, Panglima: Hanya Libatkan Siswa Secara Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244068/tni-QtkF_large.jpg
KRI Sriwijaya Perkuat Pertahanan Maritim, Begini Dahsyatnya TNI AL di Era Bung Karno hingga Ditakuti Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244064/tni-tTLl_large.jpg
Kapal Induk KRI Sriwijaya Jadi Kekuatan Baru Militer RI, Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243890/tni-zrk9_large.jpg
12 Ranpur AAV Tiba di RI, Operasi Amfibi Korps Marinir Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243887/kri_sriwijaya-xu1Z_large.jpg
Makna Heroik di Balik Nama Kapal Induk Pertama KRI Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243869/garibaldi-79On_large.jpg
ITS Giuseppe Garibaldi Resmi Ganti Nama Jadi KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement