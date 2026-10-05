HUT Ke-81 TNI, Prabowo: Jangan Jauh dari Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh jauh dari rakyat. Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

"Saya katakan tadi TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, seluruh kekuatan TNI harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Sebab, jiwa dan raga seorang TNI bukan lagi milik sendiri atau keluarga. Namun, milik rakyat Indonesia.

"Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat, harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat, harus hadir ketika rakyat membutuhkan," tegasnya.

Prabowo pun mengapresiasi prajurit yang selalu hadir di tengah bencana. Bahkan, dirinya menyaksikan langsung bagaimana prajurit hadir ketika terjadi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Mereka hadir tanpa diperintah.