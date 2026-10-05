Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kalapas Cibinong Wisnu Dipecat dari ASN Imbas Temuan Fasilitas Mewah   

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:04 WIB
Breaking News! Kalapas Cibinong Wisnu Dipecat dari ASN Imbas Temuan Fasilitas Mewah   
Kalapas Cibinong Wisnu Dipecat dari ASN Imbas Temuan Fasilitas Mewah   
A
A
A

JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dipecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya dia  dinonaktifkan usai temuan apartemen mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.

"(Wisnu) Diberhentikan jadi ASN," ujar ujar Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Rudi Setiawan, Senin (5/10/2026).

Rudi menjelaskan, sebanyak 17 pejabat dijatuhi sanksi terkait apartemen mewah di Lapas tersebut. Dua Kalapas juga turut dijatuhi sanksi.

Rincian lainnya di antaranya satu orang diberhentikan, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang.  "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penonaktifan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam inspeksi mendadak di lapas tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245450/dirjen_imipas-TPmV_large.jpg
Dirjen Pemasyarakatan Mundur, Pelayanan Dipastikan Tetap Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/512/3130533/viral-tIv4_large.jpg
Heboh Napi Bongkar Sel Mewah Rutan Polda Jateng, Tarifnya Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3005923/kpk-periksa-eks-pimpinan-dpr-azis-syamsuddin-terkait-kasus-pungli-rutan-klhY18dlgV.jpg
KPK Periksa Eks Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pungli Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/02/519/2480322/geledah-rutan-medaeng-petugas-temukan-handphone-diselundupkan-dalam-buku-xVghBIioqf.jpg
Geledah Rutan Medaeng, Petugas Temukan Handphone Diselundupkan dalam Buku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/24/525/1926646/imbas-kasus-lapas-sukamiskin-napi-kebon-waru-sukarela-serahkan-fasilitas-tv-hingga-home-theater-2MBGUVUElp.jpg
Imbas Kasus Lapas Sukamiskin, Napi Kebon Waru Sukarela Serahkan Fasilitas TV hingga Home Theater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/09/337/1614102/soal-fasilitas-mewah-di-sukamiskin-kpk-dorong-pemindahan-napi-koruptor-fs42SEEbid.jpg
Soal Fasilitas Mewah di Sukamiskin, KPK Dorong Pemindahan Napi Koruptor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement