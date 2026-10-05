Prabowo Tiba di SUGBK Jelang Final Indonesia vs Thailand

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, menjelang laga final ASEAN FIFA Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand, Senin (5/10/2026) malam.

Prabowo terpantau tiba sekitar pukul 19.57 WIB menggunakan kendaraan Maung Pindad berwarna putih. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat memasuki kawasan stadion.

Setelah turun di area VVIP, Prabowo yang mengenakan jaket putih berlogo Garuda langsung disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keduanya tampak bersalaman sebelum memasuki area dalam stadion.

Selain Prabowo, sejumlah pejabat negara juga hadir menyaksikan partai puncak tersebut. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.