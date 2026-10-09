Gempa Besar M5,1 Guncang Bitung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa bumi besar berkekuatan magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah tenggara Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (9/10/2026) siang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, getaran gempa dirasakan di Bitung dan Tondano.

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 12.11.04 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di laut.

"Info Gempa dirasakan mag:5.1, lokasi:Pusat gempa berada di laut 125 km Tenggara Bitung, waktu:09-Okt-26 12:11:04 WIB, kedalaman:10 Km, gempa ini dirasakan(MMI):III Tondano, III Bitung," tulis BMKG.

BMKG juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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