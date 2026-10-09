Gempa M4,7 Guncang Tuapejat Sumbar, Kedalaman 21 Km

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang wilayah 64 kilometer timur Tuapejat, Sumatera Barat, pada Jumat (9/10/2026) pukul 16.47.46 WIB. Gempa tersebut berpusat di kedalaman 21 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di koordinat 1,93 derajat Lintang Selatan dan 100,15 derajat Bujur Timur.

"Gempa Info Gempa Mag:4.7, 9-Okt-26 16:47:46 WIB, Lok: 1.93 LS - 100.15 BT (64 km Timur TUAPEJAT-SUMBAR), Kedlmn: 21 km," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengingatkan bahwa informasi awal gempa mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup BMKG.

(Rahman Asmardika)

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